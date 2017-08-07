Моторы Volvo появятся на китайских автомобилях

Гётеборг, Швеция, , 13:10 — REGNUM Шведская компания Volvo согласилась с тем, что её двигатели будут использоваться на автомобилях, производимых китайским автопроизводителем Geely, об этом 7 августа сообщило британское издание Cars UK.

Таким образом, компании, ранее уже обменивавшиеся технологиями через бренд Lynk & CO, намерены продолжить укреплять взаимные связи. Известно, что все три брэнда принадлежат китайской Zhejiang Geely Holding Group.

Ожидается, что первый автомобиль Geely, на котором будет установлен мотор от Volvo, сойдет с конвейера уже в конце 2018 года. Машина будет оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Volvo разрабатывает эти силовые установки для компактных автомобилей.

Также шведская компания предоставит двигатель с турбонаддувом объемом 2 л и позволит построить новый автомобиль Geely на базе общей платформы, разработанной Volvo и Lynk.

«Условия недавно анонсированного совместного предприятия между Volvo Cars и Geely Group означают, что существующие и будущие технологии смогут использоваться Volvo, Geely Auto и Lynk & CO в соответствии с лицензионными соглашениями», — сообщил журналистам представитель Volvo.

Напомним, в мае 2017 года СМИ сообщали, что компания Geely приобрела 49,9% акций малазийской компании Proton и 51% акций компании Lotus. Впоследствии было заявлено, что специалисты Lotus смогут поработать над настройкой платформы от Volvo.