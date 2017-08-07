В ЕС задумались о введении квот на выпуск электрокаров

Берлин, , 12:38 — REGNUM Еврокомиссия рассматривает возможность введения с 2025 года квот для автопроизводителей на выпуск электрокаров и «зеленых автомобилей», об этом 7 августа сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

Журналисты сообщают, что, судя по всему, в ЕС собираются последовать примеру Китая и обязать производителей выпускать меньше автомобилей с традиционными ДВС и больше «зеленых машин».

Таким образом власти ЕС хотят форсировать процесс развития индустрии автомобилей, в меньшей степени загрязняющих окружающую среду.

Сообщается, что соответствующие предложения должны поступить в Еврокомиссию уже до конца 2017 года. Ожидается, что в пакете мер будут предложены способы развития этой индустрии, туда же войдут предложения по наложению на автопроизводителей обязательств по производству минимального количества «зеленых машин».

Также в этом документе будут озвучены новые, более жесткие нормы, касающиеся выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

Представители Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA) в свою очередь заявили, что подобный подход властей является неправильным, поскольку развитие индустрии «зеленых автомобилей» происходит слишком медленно и компании пока не в состоянии контролировать продажи электрокаров.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Дмитрий Медведев поручил разработать меры поддержки электромобилей, среди которых рассматривался вариант ограничения использования автомобилей с традиционным ДВС в крупных городах и курортных зонах. Доктор экономикиАнна Мейзер в интервью ИА REGNUM назвала эту инициативу «очередной глупостью, которая пытается выглядеть модной европейской борьбой за экологию».