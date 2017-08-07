Фотошпионы опубликовали снимки нового Volkswagen Jetta

Берлин, , 11:25 — REGNUM В сети появились первые снимки новой версии автомобиля Volkswagen Jetta, дизайн автомобиля выполнен в знакомом поклонникам стиле, снимки 7 августа опубликовало издание motor.

Первоначально фотографии выложил автомобильный портал Autologia, вскоре снимки были удалены из публикации, но к этому моменту они уже успели разойтись по сети.

Автомобиль сфотографирован в большом помещении, напоминающем гараж, освещенность места позволяет в полной мере оценить все изменения. Журналисты предполагают, что новая машина будет больше, чем её предшественник.

Автомобиль переживает уже седьмое поколение, издание сообщает, что новая версия будет выполнена на платформе MQB, её американская версия получит двигатели объемом 1,4 и 2 л. Машины, предназначенные для других рынков, могут также получить моторы объемом 1,5 и 1,6 л.

Запечатленная на снимках модель получила черные штампованные диски, ручки дверей у неё не окрашены. Издание предполагает, что в объектив фотографов попала американская версия модели, которую компания начнет собирать в декабре 2017 года на заводе в Мексике.

Напомним, Volkswagen Jetta производится компанией с 1979 года, машина разрабатывалась на базе модели Golf. В России автомобиль производит завод Volkswagen, расположенный в Санкт-Петербурге.