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Apple запустила массовое производство iPhone 8

Техника

Выпуск нового iPhone стартовал согласно графику

Купертино, США, 4 августа 2017, 15:40 — REGNUM  Компания Apple начала массовое производство iPhone 8. Об этом в своем Twitter написал инсайдер Стив Хаммерстоффер, известный под ником OnLeaks, со ссылкой на источники.

По его информации, выпуск iPhone 8 стартовал по графику, поэтому не должно возникнуть задержек с началом продаж мобильных устройств. Он также утверждает, что это повлечет появление достоверных утечек с производства, из-за чего новый iPhone может быть рассекречен задолго до официальной презентации.

Ранее сообщалось, что iPhone 8 может поступить в продажу с опозданием. Это объясняется нехваткой OLED-дисплеев и некоторыми техническими проблемами.

Ожидается, что новый iPhone будет представлен на ежегодной презентации Apple в сентябре 2017 года. Цена на новое устройство может превысить отметку в 1000 долларов. На российском рынке цена может составить более 100 тыс. рублей.

Предполагается, что iPhone 8 будет оснащен безрамочным OLED-дисплеем, а также беспроводной зарядкой и сканером лица.

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