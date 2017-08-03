Минюст США объяснил задержание программиста, блокировавшего вирус WannaCry

Лас-Вегас, США, , 23:37 — REGNUM Программист из Великобритании Маркус Хатчинс, ранее сумевший блокировать вирус-вымогатель WannaCry, задержан в Лас-Вегасе сотрудниками ФБР по подозрению в причастности к вредоносным программам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление сотрудника Минюста США.

Уточняется, чтоподозревается в создании и распространении программы Kronos, ранее использованной хакерами для кражи информации о банковских операциях и данных пластиковых карт.

Как сообщало ИА REGNUM, программист Маркус Хатчинс, известный как человек, сумевший частично остановить атаку вируса-вымогателя WannaCry, был задержан в Лас-Вегасе сотрудниками ФБР после его участия в конференции по кибербезопасности.

Напомним, 12 мая 2017 года крупномасштабной хакерской атаке вируса WannaCry подверглись компьютерные сети и серверы государственных и деловых структур в десятках стран по всему миру.

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