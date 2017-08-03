Мошенники запустили фишинговую атаку от лица WhatsApp

Москва, , 13:02 — REGNUM Пользователи приложения WhatsApp могут стать жертвами фишинговой атаки. Об этом 2 августа сообщила компания ESET.

«Эксперты ESET предупреждают пользователей WhatsApp о новой фишинговой атаке. Мошенники сообщают об окончании подписки на сервис и под этим предлогом крадут платежные данные», — говорится в сообщении.

По информации компании, злоумышленники присылают потенциальной жертве письмо по электронной почте якобы от WhatsApp. В письме говорится, что пробный период использования приложения завершен. Для продления подписки пользователю предлагается перейти по ссылке и обновить платежную информацию.

Ссылка, которую получает жертва мошенников, ведет на фишинговый сайт с формой ввода данных банковской карты. Введенная информация напрямую отправляется злоумышленникам и используется для снятия средств со счета.

В компании отмечают, что обману способствует тот факт, что до 2016 года WhatsApp действительно взимал абонентскую плату после года бесплатного использования. Однако затем сервис отказался от этой модели и полностью перешел на бесплатную основу.

Напомним, в июне 2017 года в компании предупреждали о подобной схеме обмана с использованием сервиса заказа такси Uber.

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