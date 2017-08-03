Стеклянный мост через Хуанхэ открыт после длительной модернизации

Пекин, , 11:22 — REGNUM Власти Нинся-Хуйэского автономного района сообщили об открытии первого в мире стеклянного моста через реку Хуанхэ. Более двух лет строители модернизировали переправу, заменив деревянное напольное покрытие моста непробиваемыми стеклянными панелями.

Как ожидается, 210-метровый мост станет туристическим аттракционом, который ежегодно будут посещать не менее 50 тыс. человек. В первый день после открытия по мосту прошли более 100 человек, пишет «Чжунго жибао».

Стеклянные мосты — популярный в КНР аттракцион. Ранее аналогичные конструкции были открыты в горах неподалеку от Чунцина и в национальной парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань. Мост в Чжанцзяцзе является самым высоким и длинным стеклянным мостов в мире.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, длина моста в парке Чжанцзяцзе составляет 430 метров, мост расположен над 300-метровой пропастью.

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