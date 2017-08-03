Российское приложение для перекрашивания волос скачали 1,5 млн раз

Москва, , 11:03 — REGNUM Российское приложение Teleport, с помощью которого можно обрабатывать фотографии, было скачано 1,5 млн раз за 10 дней. Об этом 2 августа сообщает газета «Ведомости».

Программа появилась в магазинах приложений 24 июля. В магазине AppStore 1 августа оно занимало второе место среди бесплатных приложений, а в Google Play было на восьмом месте.

С помощью приложения пользователь может обрабатывать свои фотографии — например, менять цвет волос. Также можно сменить фон фотографии и «переместиться» в любое место.

По словам разработчиков, в основе технологии, которую использует приложение, лежит принцип нейросети, который помогает отделять от фона волосы и силуэт человека. Разработчики отделили фон от изображения человека в 30 тыс. графических файлов, после чего система научилась делать это самостоятельно.

Отметим, что в последние годы стали популярными приложения, которые позволяют обрабатывать фотографии. Среди них MSQRD, которая позволяет накладывать маски, Prisma, превращающая фотографии в картины, и другие.

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