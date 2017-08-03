Пассажирскую капсулу разогнали до 310 километров в час

Лас-Вегас, США, , 08:58 — REGNUM Компания Hyperloop One провела второй этап тестирования пассажирской капсулы XP-1. Об этом 2 августа сообщает издание Mashable.

В ходе испытаний капсула достигла скорости 310 км/ч. Тест проводился 29 июля на испытательном полигоне около Лас-Вегаса. Капсула преодолела путь в 500 метров по специальной трубе, в которой был создан высокий вакуум.

На сегодняшний день эта технология не реализована нигде в мире. Первое испытание капсулы было проведено в мае 2016 года. Тогда капсула развила скорость 113 км/ч.

Идею подобного типа транспорта предложил в 2012 году предприниматель Илон Маск. В основе этого проекта лежит принцип работы пневмопочты в зданиях. Капсула с грузом или пассажирами, с большим ускорением выталкивается в трубу. После этого движение продолжается за счет потоков воздуха и направляющих магнитов.

Капсула, помещенная в вакуумную трубу, способна развивать большую скорость и преодолевать значительные расстояния. При этом затраты энергии минимальны, благодаря отсутствию в вакууме трения и встречного сопротивления воздуха.

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