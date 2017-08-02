Опубликованы первые снимки обновленного Roewe RX3

Пекин, , 14:53 — REGNUM Фотографии китайского городского кроссовера Roewe RX3 нового поколения появились в китайском сегменте сети Интернет. Китайским фотошпионам удалось запечатлеть новинку от Roewe во время дорожных испытаний в Пекине.

Автомобиль оснастят модернизированными двигателями текущей модели, объем которых составит 1,3 л (125 л.с.) и 1,6 л (163 л.с.). В зависимости от комплектации Roewe RX3 будет оснащен механической или автоматической трансмиссией. Колесная база новинки была увеличена до 2625 мм, что сделало салон более просторным, «Тайпин цичэ».

Официальная презентация новинки в Китае пройдет в конце августа, а начало продаж намечено на октябрь. Будет ли Roewe RX3 поставляться на зарубежные рынки, пока не известно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский автоконцерн Changan сообщил о начале продажи своей бюджетной новинки — семиместного минивэна Changan A800, начальная стоимость которого составляет всего 59,9 тыс. юаней.

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