Импорт легковых автомобилей в Россию продолжает падать

Москва, , 12:34 — REGNUM За первое полугодие 2017 года в Россию было импортировано 96,5 тыс. автомобилей, это на 12,7% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, об этом 1 августа сообщило агентство «Автостат».

Лидером среди импорта стала японская компания Toyota, с января по июнь 2017 года в Россию было ввезено 18,5 тыс. автомобилей этой марки. Стоит отметить, что это на 41,5% меньше, чем в 2016 году.

Специалисты агентства сообщают, что среди всех импортированных в РФ машин за обозначенный период 2017 года доля Toyota составила почти 20%, в то время как в 2016 году её показатель почти достиг 29%.

На втором месте данного рейтинга разместился Mercedes-Benz, было ввезено 17,4 тыс. автомобилей автопроизводителя, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Доля импорта машин немецкой компании составила 18%.

Третью строчку заняла Lexus, в первом полугодии 2017-го в Россию было импортировано 11,5 тыс. машин, компания демонстрирует рост показателя на 7,5%, её доля в общем объеме импорта составила около 12%.

В модельном рейтинге импорта лидирует автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за обозначенный период в Россию компания поставила 6,2 тыс. экземпляров автомобиля (рост — 17,8%). Вторую строчку занял Lexus RX (4,7 тыс. ед.; рост — 26,5%), третью — Mercedes GLC-Class (3,2 тыс. шт.; рост — 41,6%).

Напомним, ранее компания «Автостат» сообщала, что в первом квартале 2017 года импорт легковых авто снизился на 15,2%, а за четыре месяца 2017 года — на 19,1%. По информации Федеральной таможенной службы, всего с января по апрель 2017 года в Россию было ввезено 64,2 тыс. автомобилей.