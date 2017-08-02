Apple отчиталась о росте продаж iPhone в третьем квартале

Купертино, США, , 10:27 — REGNUM Продажи смартфонов iPhone выросли в третьем финансовом квартале, завершившемся 30 июня 2017 года, говорится в финансовом отчете компании Apple.

По данным отчета, в третьем квартале было продано 41 млн единиц смартфонов, что на 1,6% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Годом ранее было продано 40,7 млн смартфонов iPhone.

Выручка корпорации в третьем квартале составила $45,41 млрд, что на 3,05 млрд выше показателей 2016 года. Рост выручки составил 7,2%.

Чистая прибыль за указанный период составила $8,72 млрд, или $1,67 за акцию. В 2016 году этот показатель составил $7,8 млрд, или $1,42 за акцию.

Напомним, в 2017 году ожидается выход нового гаджета от Apple — iPhone 8. Предполагается, что цена на новый устройство превысит отметку в 1000 долларов. На российском рынке цена может составить более 100 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае в продаже появились поддельные смартфоны iPhone 8, работающие на базе операционной системы Android.

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