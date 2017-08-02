Ракеты проекта «Дунфэн»: стратегический щит КНР на параде в Чжужихэ

Пекин, , 09:30 — REGNUM Военный эксперт, специализирующийся на современном китайском вооружении, Ян Чэнцзюнь прокомментировал недавний торжественный парад, приуроченный к празднованию 90-й годовщины со дня основания Народно-освободительной армии Китая. По словам аналитика, главной целью прошедшего парада стала демонстрация возможностей ракетных войск НОАК потенциальному противнику КНР.

«На параде, прошедшем 30 июля, были показаны пять моделей ракет, стоящих на защите интересов страны. По моему мнению, порядок их появления на плацу неслучаен — последовательность формирований была основана на оцененных возможностях оружия в условиях реального боевого применения», — отметил Ян Чэнцзюнь.

На параде были представлены ракеты «Дунфэн-26» (DF-26), «Дунфэн-21D» (DF-21D), «Дунфэн-16» (DF-16), а также межконтинентальные баллистические ракеты «Дунфэн-31» (DF-31) и «Дунфэн-31А» (DF-31А), пишет «Чжунго жибао».

По словам специалиста, ракеты DF-26 являются единственными китайскими ракетами, способными нести как ядерные, так и «обычные» боеголовки. Кроме того, DF-26 способна поражать крупные движущиеся цели на суше и воде на расстоянии до 4 тыс. км.

Ракета DF-21D способна защитить побережье КНР, нанося удары по кораблям потенциального противника. Китайские военнослужащие уже прозвали данную ракету «убийцей авианосцев» за ее способность поражать корабли, водоизмещение которых составляет около 100 тыс. тонн. DF-16 является модернизированной версией DF-21D, китайский инженерам удалось увеличить дальность полета ракеты, а также сделать ее практически невидимой для радаров.

Однако наибольший интерес, по мнению Ян Чэнцзюня, представляют межконтинентальные DF-31 и DF-31А. В ходе парада зрители смогли увидеть 8 установок с ракетами DF-31, а также 16 установок с модернизированными DF-31А, каждая из которых имеет не менее 3 ядерных боеголовок. Кроме того, на вооружении КНР стоят самые современные DF-41, способных нести 10−12 боеголовок, однако данные ракеты на параде показаны не были. По мнению аналитика, это связано с секретностью оружия.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, межконтинентальная баллистическая ракета 3-го поколения «Дунфэн-41» (DF-41) была принята на вооружение НОАК в 2016 году. Новейшая китайская ракета способна достичь территории США за 30 минут.

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