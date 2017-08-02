Daimler инвестировал $35 миллионов в летающее такси

Штутгарт, Германия, , 09:23 — REGNUM Концерн Daimler инвестировал €25 млн ($35 млн) в компанию Volocopter, которая занимается разработкой летающего электрического такси, об этом 1 августа сообщило Reuters.

Компания намерена присоединиться к консорциуму, в который входит организация инженера Лукаша Гадовски, члена наблюдательного совета фирмы Delivery Hero, оказывающей услуги по доставке товаров.

Ранее представители Volocopter заявляли, что разрабатывают летающий пятиместный электромобиль, который сможет совершать вертикальный взлет и посадку.

Сообщалось, что эта машина будет ориентирована на рынок такси, компания намерена продемонстрировать её работу в четвертом квартале 2017 года.

Издание указывает на то, что конкурентами Volocopter смогут стать немецкие компании Lilium Jet и eVolo, а также фирмы Terrafugia и Joby Aviation из США. Такой гигант, как Airbus, также занимается разработкой одноместного летающего автомобиля.

Напомним, в июле 2017 года СМИ сообщали, что китайский концерн Geely заявил о своем желании купить компанию Terrafugia. Известно, что Terrafugia также занимается разработкой аэромобиля Transition TF-X, способного осуществлять вертикальный взлет и посадку.