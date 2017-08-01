Пентагон готовится обновить арсенал межконтинентальных ракет

Вашингтон, , 23:54 — REGNUM В США 2 августа будет испытана новая межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III, сообщает 1 августа информационное агентство Associated Press.

Уточняется, что испытательный запуск будет произведен на военной базе Ванденберг в штате Калифорния с 10:01 по 16:01 мск.

Примененная при испытательном запуске ракета не будет оснащена боевой частью, так как целью её запуска американские военные заявляют проверку надежности и точности ракеты-носителя.

Напомним, межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III проходила испытания дважды, 26 апреля и 3 мая. Оба старта были признаны успешными.

По итогам этих запусков было заявлено, что новая ракета пролетела 6700 км, упав в районе тихоокеанских Маршалловых островов. Вместе с ракетой-носителем было протестировано телеметрическое оборудование, сообщавшее о состоянии и траектории полета межконтинентальной баллистической ракеты.

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