Видео: Электромагнитная катапульта авианосца «Джеральд Форд» в действии

Вашингтон, , 20:03 — REGNUM Видеозапись взлёта и посадки истребителя ВМС США F/A-18 °F SuperHornet на палубу новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» с использованием обновлённых аэрофинишеров и электромагнитной катапульты опубликована 1 августа в Сети.

По информации портала Navy Times, новейший авианосец 28 июля вышел в открытое море для тестирования систем аэрофиниширования и электромагнитной катапульты. Ранее эти испытания проводились исключительно на суше.

Палубный истребитель F/A-18 °F SuperHornet успешно сел на палубу «Джеральда Форда», а спустя полтора часа снова взлетел, использовав электромагнитную катапульту авианосца.

Напомним, оправданность использования электромагнитных катапульт до сих пор обсуждается в США. Представители военного флота утверждают, что их применение вместо привычных паровых катапульт упрощает техническое обслуживание и создает более плавное ускорение взлетающему самолету и снижает физическую нагрузку на его пилота.

Президент США Дональд Трамп лично вмешивался в этот технический спор, рекомендовав вернуться к применению паровых взлётных устройств.

Как сообщало, военно-морские силы США 2 июля 2017 года получили атомный многоцелевой авианосец CVN-78 «Джеральд Р. Форд» (Gerald R. Ford).

Новейший авианосец, произведенный компанией Huntington Ingalls Industries, является самым дорогим в мире. Его общая стоимость составляет порядка $13 млрд.

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