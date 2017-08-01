В Индонезии не станут блокировать Telegram

Джакарта, , 15:01 — REGNUM Власти Индонезии решили отказаться от блокировки мессенджера Telegram на территории страны, сообщает 1 августа Associated Press (AP).

Договоренность сохранить доступ к мессенджеру была достигнута, по данным агентства, в ходе встречи создателя Telegram Павла Дурова с министром коммуникаций и информации Индонезии Рудиантара.

Предположительно, решение отменить запрет связано с тем, что власти Индонезии сочли достаточными шаги по борьбе с запрещенным контентом, предпринимаемые разработчиками Telegram.

«Мы обсудим создание стандартной процедуры с участием министерства и создателей Telegram. Она включает в себя способ нашей коммуникации с целью иметь больше возможностей для устранения негативного контента в Telegram», — заявил министр.

Напомним, предписание заблокировать доступ к версии Telegram в браузере было дано интернет-провайдерам властями Индонезии в 14 июля. Спустя некоторое время Павел Дуров сообщил, что такой нежелательный контент удален.

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