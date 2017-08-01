Китай оснастит все мотоциклы навигационной системой Beidou

Пекин, , 11:18 — REGNUM В Пекине завершились переговоры представителей Китайского национального космического управления и руководства 15 крупнейших производителей мотоциклов, по итогам которых стороны пришли к решению о внедрении навигационной системы Beidou на все мотоциклы, произведенные с начала 2018 года.

По расчетам специалистов, до конца 2020 года в Китае будет произведено более 20 млн мотоциклов, большая часть из которых будет экспортирована. Решение сторон внедрить Beidou на мотоциклы, экспортируемые в другие страны, говорит о том, что первая китайская навигационная система полностью готова к использованию за пределами КНР, пишет «Сина синьвэнь».

В 2016 году Китай вывел на орбиту 23-й навигационный спутник Beidou, расширив зону покрытия системы на сопредельные государства. По планам китайской стороны, до конца 2017 года на орбиту будут выведены еще не менее 5 спутников, таким образом Beidou станет глобальной системой позиционирования.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай планирует запустить от шести до восьми спутников BeiDou-3 в 2017 году.

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