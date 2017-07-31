Искусственный интеллект станет на защиту порядка в КНР

Пекин, , 14:02 — REGNUM Китайская компания Cloud Walk помогает правоохранительным органам КНР разработать программное обеспечение для распознания лиц. Технология призвана помочь полицейским анализировать поведение людей для возможности совершения преступлений.

Система сможет анализировать информацию и предупреждать полицию о подозрительных лицах или группах лиц, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Риски возникают, если человек часто посещает транспортные узлы и отправляется в подозрительные места, например, в магазин ножей», — отметил пресс-секретарь Cloud Walk.

Заместитель министра науки и технологий КНР Ли Мэн рассказал, что информационные технологии в ближайшие годы помогут властям прогнозировать преступность. Он также добавил, что использование интеллектуальных систем позволит предупреждать готовящиеся террористические атаки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 июля Государственный совет КНР объявил, что к 2020 г. страна планирует занять лидирующее место в мире в области создания искусственного интеллекта и инвестировать в разработки 150 млрд. долларов.

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