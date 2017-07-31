На Балтийском флоте начался полевой сбор ракетных войск и артиллерии

Калининград, , 13:56 — REGNUM В Калининградской области начался полевой лагерный сбор ракетных войск и артиллерии 11 армейского корпуса Балтийского флота, в котором задействовано более 700 военнослужащих и свыше 150 единиц боевой техники. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба флота.

«На Балтийском флоте начался плановый лагерный сбор подразделений ракетных войск и артиллерии 11 армейского корпуса флота. В мероприятиях задействовано более 700 военнослужащих и свыше 150 единиц боевой техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе полевого выхода артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить более 200 огневых задач с применением систем залпового огня «Град», пушек «Гиацинт», САУ «Акация», «Гвоздика», «Пион», «Нона», минометов «Поднос» и другого вооружения.

Кроме этого, экипажи и боевые расчеты отработают действия на марше, выполнят нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их маскировки, а также выполнят различные учебно-боевые задачи на местности.

«Целью учений является поэтапное слаживание артиллерийских и ракетных подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при обороне и наступлении», — добавили в пресс-службе.

Также артиллеристы отработают комплексы дневных и ночных стрельб по мишеням, выполнят зачетные упражнения контрольных стрельб в составе подразделений. В конце лагерного сбора будет проведено тактическое учение по управлению огнем артиллерии 11 армейского корпуса.

Мероприятия боевой подготовки артиллеристов и ракетчиков продлятся до конца августа.