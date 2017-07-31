Россия построит еще шесть авианосцев — Клинцевич

Москва, , 10:03 — REGNUM В России в ближайшее время будет заложено шесть авианосцев, заявил в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«В ближайшее время мы шесть заложим», — сказал Клинцевич.

Ранее в апреле 2017 года главком ВМФ Владимир Королев заявил о расширении российского авианосного флота. Отвечая на вопрос о планах постройки нескольких авианосцев, он сказал, что и эта задача будет решена.

В настоящее время в состав ВМФ РФ входит один авианосец — «Адмирал Кузнецов». Он был заложен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в 1982 году, его сдали в 1990 году.

Предполагается ремонт авианосца в ближайшее время, также будет проведена модернизация, которая продлит срок его службы на 20 лет.