ВВС Китая намерены развивать сотрудничество с российскими коллегами

Пекин, , 09:48 — REGNUM ВВС народно-освободительной армии Китая (НОАК) готовы всесторонне развивать отношения с Воздушно-космическими силами России, говорится в заявлении командующего ВВС Китая генерал-майора Ма Сяотяня, опубликованном на сайте оборонного ведомства КНР.

По его словам, Китай готов к организации дальнейших двусторонних обменов и сотрудничества в разных областях. В частности, речь идет о совместных тренировках и сотрудничестве в сфере противоракетной обороны и материально-технического обеспечения.

«В современной меняющейся структуре международных отношений обе стороны имеют общие интересы и стратегические потребности», — заявил генерал-полковник, уточнив, что в последние годы главы России и Китая оказывают друг другу поддержку в международных и региональных вопросах, а также постоянно укрепляют стратегическое сотрудничество.

Ма Сяотянь на церемонии открытия состязаний «Авиадартс-2017» заявил, что между вооруженными силами России и Китая поддерживаются тесные долгосрочные отношения, в частности, ведется профессиональное сотрудничество в различных отраслях.

Международные соревнования «Авиадартс» впервые проводятся на территории Китая, в программу конкурса включены восемь номинаций. За право называться лучшими соревнуются наиболее подготовленные летчики двух стран — Китая и России.

Конкурс «Авиадартс» проходит в рамках Армейских международных игр, в 2017 году они проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. В играх участвуют команды из 28 стран, еще семь стран отправили на состязания наблюдателей.