Почему одна из самых дорогих машин Lada продается без энтузиазма?

Москва, , 03:05 — REGNUM Тест-драйв Lada Kalina NFR на идеальном дорожном покрытии вызывает положительные эмоции, — впрочем, они остаются эмоциями, а что же спортивная составляющая в этом одном из самых дорогих автомобилей брэнда? О знакомстве с NFR пишет постоянный автор ИА REGNUM Виталий Архиреев.

Разница в разгонной динамике между NFR и обычной Калиной заметно: 9,2 секунды разгона до 100 км против 11 секунд. Управляемость на высоких скоростях стала лучше, хотя недостатки все же остались: пусть не на 110, но на 130 км/час автомобиль «отлавливать» приходится. Зато на поворотах при скорости 80−100 автомобиль устойчив.

При всех плюсах, автомобиль имеет и минусы. Оригинальный дизайн, спортивный характер и высокая цена (850.000) — параметры, подходящие на каждому владельцу. За пять месяцев текущего года в России было продано всего 9 NFR, и 7 — за аналогичный период прошлого года.

Подробнее о тест-драйве Lada Kalina NFR читайте в статье: Спорт или эмоции? Тест драйв Lada Kalina NFR

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