Новый экипаж МКС перешел на борт станции с корабля «Союз»

Москва, , 10:41 — REGNUM Экипаж космического корабля «Союз МС-05» после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления перешёл на борт Международной космической станции. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает телеканал RT со ссылкой на Центр управления полётами (ЦУП).

«Люки открыты, космонавты перешли на борт МКС», — сказано в сообщении.

Напомним, пилотируемый корабль «Союз МС-05», на борту которого находится экипаж, в состав которого входят российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Паоло Несполи, произвёл стыковку с МКС.

Космический корабль был запущен с космодрома «Байконур» в Казахстане 28 июля в 18:41 по московскому времени.

Вновь прибывший на МКС экипаж планирует пробыть на орбите 139 суток.

В ходе экспедиции российские космонавты планируют выйти в открытый космос. Кроме того, будут произведены эксперименты на заранее установленных на внешней поверхности МКС планшетных столах. также будут запущены несколько научных спутников.