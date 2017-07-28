Ажиотаж в Бишкеке: жителей взволновал полет НЛО над городом

Бишкек, , 21:04 — REGNUM Необычное небесное явление стало причиной массового ажиотажа в столице Киргизии. Вечером 28 июля жители Бишкека массово наблюдали в небе пролет (видео) светящегося объекта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Метеорит, комета, инопланетный корабль — местные жители не только опубликовали десятки фотографий и видео, но и успели озвучить гипотезы о происхождении НЛО.

Представители Кыргызаэронавигации сообщили киргизскому филиалу «Sputnik», что ажиотаж в Бишкеке вызвал запуск с Байконура ракеты «Союз». Три космонавта Сергей Рязанский, Рэндолф Брезники и Паоло Несполи отправились сегодня на Международную космическую станцию на 139 суток.

Напомним, что запуски ракет с Байконура уже не раз сопровождались подобными эффектами и вызывали ажиотаж у жителей Средней Азии. К примеру весьма схожий полет «НЛО» вы Бишкеке наблюдался 1 июля 2010 года, сразу после запуска ракеты «Союз-У» с Байконура.