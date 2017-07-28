«Дизельгейт»: Porsche отзовет в ремонтные мастерские 22 тыс. автомобилей

Штутгарт, Германия, , 07:30 — REGNUM В «дизельном скандале» оказалась замешана дочерняя компания концерна Volkswagen: на одной из моделей кроссовера Porsche Cayenne обнаружено недопустимое оборудование, которое позволяет снижать показатели уровня выхлопных газов, сообщает 27 июля Der Spiegel.

Это стало публично известно после заявления министра транспорта Германии Александера Добриндта, который говорил о машинах с трехлитровым дизельным двигателем.

Таким образом, дочерняя компания Volkswagen должна теперь отозвать около 7,5 тыс. автомобилей из Германии и 15 тыс. — из остальных стран ЕС.

«Нам неизвестно, сколько еще автомобилей стоят у продавцов или находятся в процессе производства», — отметил министр, опасаясь, что автомобилей с недопустимым устройством может оказаться «гораздо больше».

Напомним, впервые «дизельный скандал» разразился в сентябре 2015 года в США, когда выяснилось, что компания Volkswagen устанавливала на свои дизельные машины ПО, позволявшие обманывать надзорные ведомства. Этот скандал уже обошелся компании в более чем $25 млрд.