Истребители ВКС РФ шестого поколения получат уникальные бортовые радары

Москва, , 17:33 — REGNUM Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) разработал экспериментальный образец радиофотонного радара для истребителей шестого поколения. Об этом сегодня, 27 июля, заявил в интервью агентству ТАСС советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев.

Он рассказал, что отечественные разработчики вооружений существенно продвинулись в создании бортового радиоэлектронного оборудования для летательного аппарата шестого поколения, в частности, в отношении радио-оптической фотонной антенной решетки бортового локатора боевых самолётов.

На данный момент в ходе научно-исследовательской работы на основе эксперементального образца построен и излучатель и приемник бортового рада нового поколения.

«Все это работает, ведет локацию — излучаем СВЧ — сигнал, он отражается назад, мы его принимаем и обрабатываем, получаем радиолокационную картинку объекта. Смотрим, что нужно сделать, чтобы она была оптимальной», — рассказал Михеев.

По его словам, в настоящий момент специалисты КРЭТ ведут работы по созданию полноценного макета радио-оптической фотонной антенной решетки, которая позволит отработать характеристики серийного образца.

«Мы поймем, каким он должен быть, в каких геометрических размерах, на каких диапазонах и на какой мощности должен работать», — сказал Михеев.

Он пояснил, что серийный образец нового локатора будет сделан после того, как разработчики перейдут к опытно-конструкторским работам, например, по заказу военного ведомства.

Михеев также рассказал, чем новый радар будет принципиально отличаться от уже существующих.

Дело в том, что в обычной радиолокационной станции (РЛС) излучение генерируется электровакуумными или полупроводниковыми приборами, коэффициент их полезного действия относительно низкий — 30−40%. Оставшиеся 60−70% энергии превращаются в тепловую энергию.

В новом радаре радиолокационный сигнал будет получаться за счёт преобразования фотонным кристаллом энергии когерентного лазера в СВЧ-излучении. Коэффициент полезного действия такого передатчика составит не менее 60−70%. Таким образом, большая часть энергии лазера будет преобразовываться в радиолокационную. Это означает, что радар нового поколения будет обладать значительно большей мощностью, чем существующий сейчас.

Кроме того, использование фотонного передатчика предполагает возможность получать сверхширокоплосное излучение, которое на обычных РЛС получить физически невозможно.