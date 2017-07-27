В Китае стартовали продажи обновленного Changan CS55

Пекин, , 15:18 — REGNUM Китайский автомобильный концерн Changan сообщил о начале продаж одного из самых ожидаемых городских кроссоверов Changan CS55, который станет промежуточной моделью между компактным CS35 и вместительным CS75.

Начальная стоимость новинки составляет 83,9 тыс. юаней. Changan CS55 в самой полной комплектации обойдется покупателю в 132,9 тыс. юаней. В дизайне экстерьера китайского кроссовера угадываются черты британского Range Rover Discovery sport, однако китайский концерн отвергает все обвинения в заимствовании дизайна, пишет «Тайпин цичэ».

Новинка поступила в продажу только с одной версией двигателя — 1,5-литровым турбированным мотором, мощность которого составляет 156 л.с. В зависимости от комплектации покупатель сможет выбрать между 6-ступенчатой механической трансмиссией и аналогичным «автоматом».

Интерьер Changan CS55 характерен для всех новинок китайского автопрома: цифровая приборная панель дополняется 9-дюймовым дисплеем в центральной консоли. Автомобиль поддерживает Baidu CarLife и Apple CarPlay.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, премиальный бренд DS Automobiles, являющийся частью Groupe PSA, объявил, что к 2019 году он намерен представить полностью электрический внедорожник.

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