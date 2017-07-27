Видео: Путин измерил браслетом уровень стресса

Москва, , 04:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин примерил электронный браслет, измеряющий уровень стресса. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Владимир Путин испытал на себе новую российскую разработку в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

По словам директора направления «Новый бизнес» АСИ Артёма Аветисяна, разработка является уникальной. Это первый в мире прибор, который способен определять уровень эмоционального напряжения, а также уровень гидратации через кожу.

Он также сказал, что устройство будет полезно на предприятиях, на которых требуется информация о физическом состоянии работников. При этом для определения уровня эмоционального напряжения нужно подождать 30 минут.

Отметим, что Владимир Путин провел заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое состоялось 26 июля в Петрозаводске.

Президент обсудил с участниками встречи результаты работы АСИ в первой половине 2017 года, а также те проекты, реализация которых планируется на 2017−2018 годы.

Среди проектов значится, в частности, комплекс мер, направленный на развитие волонтерского движения в регионах России, а также планы создания Фонда поддержки социальных проектов.