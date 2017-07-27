Росстандарт согласовал отзыв почти 3 тыс. автомобилей Chevrolet Niva

Москва, , 03:12 — REGNUM Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) согласовало программу мероприятий по проведению добровольного отзыва автомобилей Chevrolet Niva. Об этом 26 июля сообщается на сайте ведомства.

Отзыву подлежат 2 736 транспортных средств, произведенных в период с 1 по 28 ноября 2016 года. Причиной стала «негерметичность топливного бака».

Напомним, 5 июля компания GM-АвтоВАЗ объявила о проведении отзывной кампании автомобилей Chevrolet Niva. Был опубликован список VIN-кодов автомобилей, которые попадают под отзыв.

Автовладельцы могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль в список. Кроме того, в компании намерены информировать владельцев транспортных средств о необходимости проведения ремонтных работ путем рассылки писем и по телефону.

Сообщается, что специалисты будут производить замену топливных баков, в сервисных центрах официальных дилеров. При этом все работы будут осуществлены за счет компании и в соответствии с её техническими рекомендациями.

Напомним, производство автомобиля Chevrolet Niva ранее уже останавливалось. Так, с 17 по 30 мая 2017 года конвейер завода не работал по причине срыва поставок запчастей от одного из производителей.