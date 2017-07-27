Виталий Архиреев, , 09:05 — REGNUM И чего же в нем больше, спорта или эмоций? Тестируем Lada Kalina NFR, один из самых дорогих автомобилей марки.

Пройти тест-драйв «заряженной» Lada в салоне дилера затруднительно — их у подавляющего большинства продавцов просто нет. Как нет их в наличии и для продажи. Оно и понятно, ведь «энфээрки» создаются по заказу. Уж слишком специфичный продукт, держать который на товарных площадках не выгодно. И даже из двух пресс-парков (Lada — единственный бренд на российском рынке, имеющий два пресс-парка автомобилей) нам удалось получить его только в Московском.

Вот и получается, что самая быстрая и динамичная гражданская Lada лишена основного инструмента продаж — пользовательского тест-драйва. А как понять, не попробовав?

Моё знакомство с NFR состоялось больше года назад на испытательном полигоне в Сосновке, где проходят испытания все автомобили Lada. Признаюсь, что тогда я был очень доволен автомобилем. Динамичный разгон и несколько кругов по идеальному дорожному покрытию на скорости 200 км/час, это то, чего на обычном авто и обычной дороге добиться затруднительно. Да, тогда это были эмоции.

Но проехав по вполне традиционным дорогам Калужской области и МКАДу, я своих эмоций не потерял. Просто они стали чуточку иными.

Описывать интерьер автомобиля, за исключением малых деталей, не стану. Тот же пластик, та же панель и мультимедиа. Тут почти все как в абсолютно гражданском автомобиле. Но изменения есть, и они бросаются в глаза сразу.

Оригинальные сиденья, сочетающие в себе ткань и искусственную кожу, очень удобны. Поясничный подпор, хоть и не регулируемый, в купе с боковой поддержкой, делают поездку на большие расстояния более комфортной. О том, что это помогает в виражах, сказать не могу, но однозначно, эти сиденья лучшие во всем модельном ряду.

Кожа и жёлтая прострочка на руле, рукоятке стояночного тормоза и на сиденьях, создают единое направление отделки салона.

Но более сильное впечатление производит панель приборов. Яркая подсветка красного цвета, делающие тестовое движение во время запуска двигателя стрелки и цифровая индикация параметров, расположенная в центральном окошке, демонстрируют то, что автомобиль уже иной, спортивный. Только вот зачем тут календарь? Из нужных опций комфорта тут не помешал бы навигатор, которого нет. А ведь этот автомобиль не из бюджетных.

Экстерьер соответствует надписи на крышке багажника. NFR — жажда гонки. Спойлер, более агрессивный дизайн бамперов, «жабры» воздухозаборников на капоте, литые диски оригинального дизайна и размером 17 дюймов, патрубок выхлопной системы и низкопрофильная резина — элементы, внешне отличающие NFR от обычной Калины.

Что касается ездовых характеристик, то отличие разгонной динамики от полностью обычной Калины заметно. Паспортные данные разгона до сотни — 9,2 секунды. Обычная Калина с мотором в 106 л. с и механической коробкой разгоняется за 11 секунд.

Но как бы в компании Lada Sport не пытались «вдохнуть» спортивности в автомобиль донор, недостатки управляемости скрыть не удается. Хотя на высоких скоростях она стала лучше. И достигнуто это было изменением размеров базы, углом кастора, профилем шин, расположением двигателя и иными настройкам подвески. У обычной Калины база составляет 2 476 миллиметров, а у NFR — это 2 490 миллиметров. Но вот «отлавливать» автомобиль на высоких скоростях все равно приходится, только теперь это не 110 км/час, а 130. А даже малая колейность МКАДа заставляет с силой сжимать руль в попытке удержаться при выходе или заходе в колею. Но стоит отметить, что автомобиль хорошо ведет себя в поворотах, когда вы не выходите за рамки 80−100 км/час. Он устойчив, отсутствуют опасные крены и заносы.

Мотор Lada Kalina NFR, это вазовский мотор с индексом 21 126, доработанный в официальном тюнинговом ателье — компании Lada Sport. Заявленная мощность 136 л. с при крутящем моменте 154 НМ (4 750 об/мин). Увеличение показателей двигателя было достигнуто «перепрошивкой мозгов», измененным впуском и выпуском, другими форсунками. Мотор располагается на подрамнике с нижним расположением рулевой рейки.

Двигатель обеспечивает хорошую динамику на оборотах от 3000 до 6000. Его звук приятен. Он демонстрирует отличие от обычного авто. Очень вписывается в общее восприятие и четкость переключения скоростей. А очень быстрый отклик на нажатие педали газа, это один из моментов, к которым, наряду с жесткой подвеской, придется привыкать.

Трансмиссия механическая пятиступенчатая с тем же передаточным числом (4,3), что и на обычных спортивных версиях автомобилей компании. Клиренс 150 мм. Благодаря новому впускному коллектору, подрамнику передней подвески, сварному выпускному коллектору, иным колесным дискам автомобиль стал тяжелее базовой версии на 90 килограмм. Масса «энфээрки» составляет 1 215 кг.

Торможение обеспечивается передними и задними дисковыми тормозами. Передние заимствованы у Renault Megan. Их размерность увеличена по сравнению с гражданскими версиями Калины и другими спортивными версиями марки. В перечень электронных помощников входят: ABS, BAD и EBD. Оснащен автомобиль двумя подушками безопасности.

Расход топлива держится близко к паспортным показателям: город-10,1 литра на 100 км; трасса — 6,8, а в смешанном 8,6 литра. На тесте разница составила около 1,5−2 литров по всем режимам.

А что если примерить владение этим авто на массового автовладельца? Останется ли он доволен спортивным характером и оригинальным дизайном? Навряд ли. Причины — это стоимость авто и содержания. Цифры продаж, предоставленные ИА REGNUM аналитическим агентством АВТОСТАТ, демонстрируют сдержанный интерес к этой модели. За 5 месяцев 2017 года в РФ было продано 9 таких машин, а за тот же период 2016 года — 7 штук.

Цена на NFR составляет 850 000 рублей. С учетом всех доступных на сегодня скидок 750 000 рублей.

Сложным оказался вопрос технического обслуживания. Несколько дилеров, звонки в салоны которых были осуществлены, не смогли назвать точной цены на ТО1 и ТО2. Примерная стоимость основывается на ценах на обслуживание простой спортивной версии Калины. Это от 5000 рублей до 7000 рублей за каждое ТО. Полис ОСАГО для водителя с большим стажем обойдется в 9 000 — 10 000 рублей.

Вот и выходит, что Lada Kalina NFR — это автомобиль для истинных поклонников марки, которым придется его эксплуатировать на идеально ровных дорогах, ведь подвеска абсолютно не сглаживает неровностей полотна, а больно бьет по всем частям тела, заставляя думать о том, во сколько же десятков тысяч рублей встанет её ремонт, а также ремонт ходовой и оторванного глушителя. Эмоций, все-таки, в этом авто больше чем спорта.

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