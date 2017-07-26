Путин опробовал браслет, измеряющий уровень стресса

Москва, , 20:02 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) испытал на себе новую российскую разработку — электронный браслет, который способен измерять уровень эмоционального напряжения. Об этом сегодня, 26 июля, сообщил журналистам директор направления «Новый бизнес» АСИ Артём Аветисян.

Он рассказал, что на заседании наблюдательного совета АСИ представил российскому лидеру уникальную российскую разработку — первый в мире прибор в виде браслета, который определяет уровень эмоционального напряжения, а также уровень гидратации через кожу.

По словам Аветисяна, данное устройство пригодится на тех предприятиях, где нужна информация о физическом состоянии сотрудников.

«Все это будет в единый информационный центр поступать, отслеживаться», — пояснил Аветисян.

Российский лидер решил попробовать работу браслета на себе. Представитель АСИ передал главе государства браслет, который тут же его надел на руку. Чтобы наладить работу браслета, Путин обратился за помощью к своему помощнику Андрею Белоусову.

«Где показатели? Проценты — это что такое?» — спросил Путин.

Аветисян начал объяснять: «Первый процент — это зарядка…». Однако президент решил пошутить: «А второй — стоимость услуги», — продолжил он за представителя АСИ.

Затем Аветисян объяснил Путину, что для определения уровня эмоционального напряжения нужно подождать 30 минут.

«Есть функция, которая определяет уровень стресса, (результат) нужно минут 30 подождать», — сказал Аветисян.

«За это время как раз заснешь и стресс будет минимальным. Будем ждать или Вы продолжите?» — заявил президент.

«Продолжу», — выбрал Аветисня, но Путин решил немного изучать прибор.

Белоусов пояснил, что получаемые данные можно передавать на планшетный компьютер и видеть на экране необходимые показатели.

«Ешь и на экране появляется количество калорий, которое ты съел… Это безобразие! Надо выбросить немедленно! Жить невозможно так!» — в шутку возмутился президент.

Затем глава государства перешел на более серьезный тон и предложил Аветисяну продолжить доклад о разработках, которые могут найти широкое применение в жизни.