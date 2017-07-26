Китай приступил к разработке беспилотника для обеспечения экстренной связи

Пекин, , 10:59 — REGNUM Китайская академия аэрокосмических технологий сообщила о начале разработки беспилотного летательного аппарата связи, работающего на солнечной энергии. По задумке конструкторов, беспилотник будет обеспечивать связь в удаленных районах КНР.

Прилегающая к космосу область на высоте 20−100 тыс. метров рассматривается Китаем в качестве стратегического пространства для освоения. По сравнению с низкоорбитальными спутниками подобные беспилотники значительно дешевле в строительстве и обслуживании, пишет «Сина синьвэнь».

Точные технические характеристики строящегося аппарата пока не раскрываются. Известно, что «практический потолок» дрона составит 20 тыс. метров, аппарат сможет находиться в воздухе до 7 дней. Беспилотник будет обеспечивать связь, а также использоваться для дистанционного зондирования поверхности Земли.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китайская аэрокосмическая корпорация China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC) сообщила о завершении разработки беспилотного летательного аппарата нового поколения, работающего на солнечной энергии.

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