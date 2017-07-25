В Китае представили самый быстрый подвесной монорельс

Пекин, , 15:01 — REGNUM Китайская вагоностроительная компания CRRC Qingdao Sifang представила прототип подвесного монорельсового поезда, вместимость которого составляет более 300 человек. В ходе испытаний состав установил сразу несколько национальных рекордов, в том числе рекорд скорости среди монорельсового транспорта в КНР.

По словам главного инженера проекта Лю Юйвэня, поезд разработан в соответствии с самыми строгими европейскими стандартами безопасности при перевозке пассажиров. Все системы, в том числе система, отвечающая за крепление поезда к пути, многократно дублируются, что практически исключает возможность возникновения аварийных ситуаций, пишет «Наньцзао жибао».

После завершения заводских испытаний монорельсовый поезд будет эксплуатироваться в провинции Шэньси, где в ноябре 2016 года началось строительство 55-км монорельсовой линии, которая станет одной из самых протяженных в мире.

Эксперты отмечают, что строительство монорельсовых дорог в среднем в три раза дешевле прокладки линий метрополитена. Строительство 1 км линии метрополитена обходится властям КНР в 500−800 млн юаней в зависимости от сложности природного ландшафта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Китае продолжаются работы по возведению одной из самых глубоких станций метрополитена в мире. После ввода в эксплуатацию станция, расположенная на 6 ветке метрополитена Чунцина, займет второе место в мире по глубине залегания, уступив первенство станции «Арсенальная» киевского метрополитена.

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