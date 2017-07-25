В Петербурге предложили создать эскадрилью дронов-полицейских

Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Полицейским в Северной столице предложили создать «подразделения дронов». С инициативой выступил член Общественной палаты Санкт-Петербурга, председатель ресурсного центра «Круглый стол» Андрей Малков. Соответствующее обращение уже направлено главе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Малков считает, что реализация этого предложения повысит эффективность работы полиции, так что стоит перенимать успешный зарубежный опыт использования высоких технологий.

«Дроны помогут полицейским не только находить пропавших людей, фотографировать места преступлений или получать информацию о дорожных инцидентах, но и противодействовать преступлениям против дикой природы на побережье и в лесах», — уверен Андрей Малков.

Европейский опыт показывает, отмечает он, что оснащение полицейских подобными гаджетами ведет к реальному улучшению показателей их работы, например, в Великобритании, Чехии и других странах. При этом региональная полиция, по мнению автора инициативы, не может похвастаться достаточной оснащенностью высокими технологиями.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году беспилотные летательные аппараты пополнили арсенал дорожной полиции КНР. Пока новая техника поступила на вооружение лишь в крупных городах, однако уже к концу 2017 г. подразделения всех городов и поселков получат, как минимум, несколько беспилотников.

А в Литве бесплотные летательные аппараты будут использовать в лесной местности для поиска производителей домашней водки.

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