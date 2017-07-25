В Китае идут последние приготовления к «Авиадартсу 2017»

Чанчунь, Китай, , 09:59 — REGNUM Министерство национальной обороны КНР опубликовала снимки, сделанные во время заключительной тренировки экипажей ВВС НОАК, которые примут участие в состязании военных летчиков «Авиадартс 2017» — одного из ключевых этапов международных Армейских игр.

В небо над китайским Чанчунем поднимутся более 100 экипажей, представляющих Россию, Казахстан, Китай и Белоруссию. Российская сборная будет представлена 40 экипажами, которые примут участие во всех дисциплинах состязания, пишет «Чжунго жибао».

Летчики ВВС НОАК будут выступать на истребителях и бомбардировщиках исключительно китайского производства. Ожидается, что в небо поднимутся истребители J-15, J-11, J-10, бомбардировщики JH-7 и H-6, вертолеты WZ-10 и Z-19.

Российские специалисты поднимут в воздух истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25, дальние бомбардировщики Ту-22М3, транспортные самолеты Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ.

Авиадартс — это прикладное состязание среди военных лётчиков в профессиональных навыках преодоления систем ПВО условных противников, уничтожение наземных объектов при помощи пушек и управляемых и неуправляемых ракет. В 2017 году соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство национальной обороны КНР подтвердило участие военнослужащих НОАК в Международных армейских играх-2017. Кроме того, в этом году Китай поможет России в организации мероприятия.

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