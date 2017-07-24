Санкт-Петербург готовится к главному военно-морскому параду

Санкт-Петербург, , 18:56 — REGNUM Военно-морской парад состоится 30 июля — в последнее воскресенье месяца. Главной особенностью парада станет новейший фрегат «Адмирал Макаров», который даже не успел официально войти в состав Черноморского флота, рассказал журналистам старший научный сотрудник центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга Валерий Исин.

В праздновании дня Военно-морского флота России будет задействовано свыше 40 боевых кораблей, среди которых противодиверсионные катера, минные тральщики, малые и большие ракетные катера, а также подводные лодки.

В настоящее время военная техника отрабатывает элементы движения в строю, удержание поставленного курса, обмен сигналами и организацию связи между судами. В военном ведомстве России заявляют, что среди участников мероприятия будут ударные корабли Северного флота — атомные ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Дмитрий Донской».

Однако, самым главным судном военно-морского парада 2017 года в Петербурге станет новейший фрегат «Адмирал Макаров».

«Нужно понимать, что фрегат «Адмирал Макаров» — это совсем новый корабль, который еще только проходит заводские испытания. Но уже сейчас он станет одним из самых интересных участников военно-морского парада, так как еще даже не успел официально войти в состав Черноморского флота. А такого ни в истории Советского Союза, ни в истории Российской Федерации еще не было — это изюминка мероприятия. Раньше все корабли приходили «отплаванные и намоленные», а этот совсем чистый, новый», — поясняет эксперт.

По его же словам, отличительной особенностью «Адмирала Макарова», как и корвета «Стойкий», станет использование технологии малозаметности. «Это современные корабли, с самым современным противовоздушным и противолодочным наступательным и оборонительным вооружением. Оба судна сделаны по технологии «стелс» с закрытой надстройкой, которая выполнена из многослойных композиционных материалов. Они и обеспечивают ту самую малую радиолокационную заметность. Кроме того, суда оборудованы системами радиоэлектронного противодействия и радиоэлектронной борьбы.

«Но корвет «Стойкий» — это судно ближней оперативной зоны, которое в отличие от фрегата, выполняет совсем другие задачи — оборону побережья. Фрегат же будет базироваться в Крыму, выполняя задачи по охране полуострова», — продолжает Валерий Исин.

Эксперт утверждает, что личный состав двух новейших кораблей даже сейчас проходит обучение в специально созданных для него центрах подготовки.