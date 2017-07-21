Ford может приостановить отзывную кампанию 2 млн 200 тыс. автомобилей

Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Автопроизводитель Ford Motor подаст петицию о приостановлении отзывной кампании 2 млн 200 тыс. автомобилей из-за возможных технических неисправностей подушек безопасности японской компании Takata, 21 июля сообщает Reuters.

Компания Ford Motor подаст петицию с просьбой «продолжить тестирование газогенераторов» подушек безопасности Takata, установленных на автомобилях Ford.

Напомним, ранее в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения США заявили, что компания Nissan Motor согласилась отозвать более 500 тыс. автомобилей после того, как представители компании Takata заявили о необходимости отзывной кампании 2 млн 700 тыс. автомобилей, на которых могут быть установлены дефектные газогенераторы подушек безопасности.

В середине июля текущего года компания Mazda начала отзывную кампанию 19 тыс. автомобилей в Южноафриканской республике (ЮАР) в связи с возможной неисправностью подушек безопасности компании Takata.

Газогенераторы Takata содержат химические соединения, которые при нагревании могут взорваться.

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