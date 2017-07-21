Владимир Путин пообещал добраться до Марса

Москва, , 17:42 — REGNUM В ходе ответов на вопросы воспитанников образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи (Краснодарский край) у президента России Владимира Путина спросили про перспективы колонизации Марса и других планет Солнечной системы.

«Марс — удивительная и интересная планета. Там когда-то была атмосфера, но сейчас ее фактически нет, она очень разреженная. Там когда-то были океаны, которых сейчас тоже нет. Но в атмосфере Марса обнаружен метан. А он, как известно, быстро исчезает, долго не сохраняется. И если его обнаружили — это значит, там идут какие-то процессы, возможно, гниение каких-то подземных болот. Там что-то происходит под поверхностью Марса. Это интересно, как и всё, что происходит на планетах Солнечно системы», — ответил молодым людям Владимир Путин.

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Путин добавил, что интересен не только Марс, но и другие планеты Солнечной системы. В том числе потому, что их состояние помогает понять процессы, идущие и на Земле. В качестве примера он напомнил о другой «соседке» Земли — Венере.

«На Венере наоборот, атмосфера уплотнилась, там плюс 700 градусов, там происходит то, что мы называем парниковым эффектом, которого мы так боимся, — продолжил президент. — Очень важно и интересно понять, какие процессы там происходят».

Путин подчеркнул, что Россия принимает активное участие вместе с европейскими коллегами в исследовании Марса. Предыдущая совместная миссия исследовательского аппарата на Марс окончилась неудачей, но ученые разных стран готовят новые проекты по отправке автоматических аппаратов к «красной планете».

В 2019—2020 году планируется предпринять попытку отправить на Марс новый посадочный модуль — уже под руководством России.

«Надеемся, мы сделаем это хорошо. Движение спутников Марса и высадка туда аппаратов — следующее направление», — пообещал президент России.

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