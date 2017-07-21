УАЗ решил перейти на режим неполной рабочей недели

Ульяновск, , 10:16 — REGNUM Руководство Ульяновского автомобильного завода рассматривает возможность перехода на неполную рабочую неделю с 11 августа и до конца 2017 года, об этом 20 июля сообщили «Ведомости».

В компании зарегистрировали уменьшение спроса 2017 году на полноразмерные внедорожники, в период с января по июнь 2017 года УАЗ продал на 10% машин меньше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом продажи компании достаточно стабильны.

Как заявляют представители компании, она желает сохранить численность персонала на прежнем уровне и оставить всех специалистов на рабочих местах. Также дирекция хочет сохранить режим работы в две смены.

В компании надеются, что завод останется на своих рыночных позициях, а количество заказов в период с июля по декабрь 2017 года вырастет.

Представители УАЗа сообщают, что если за этот период ситуация на рынке улучшится, завод вновь перейдет на режим полной рабочей недели.

Компания намерена предоставить своим сотрудникам возможность дополнительного заработка на иных производственных площадках компании и дочерних организациях. Все социальные гарантии для сотрудников сохранятся.

Напомним, ранее пресс-служба УАЗ сообщала, что в сентябре завод начнет производить коммерческий пикап УАЗ «Профи». На автомобиле будет установлен двигатель мощностью 160 л.с. производства Заволжского Моторного Завода, коробка передач будет механической.