В России кроссоверы стали популярнее машин B-класса

Москва, , 09:52 — REGNUM Доля кроссоверов в продажах легковых автомобилей в РФ за период с января по июнь 2017 года составила 41,1%, таковы результаты исследования опубликованного 20 июля агентством «Автостат».

Всего за шесть месяцев 2017 года в стране было продано около 666,1 тыс. автомобилей, это на 6,8% больше, чем в 2018 году. Продажи увеличились в сегментах B, E, MPV и SUV, упали — в сегментах А, С, D, LAV и Pickup.

Самые популярные модели кроссоверов — Hyundai Creta (продано 24 143 ед.), Renault Duster (19 809 ед.; падение продаж — 15%) и Toyota RAV4 (16 016 шт.; падение продаж — 0,9%).

Второе место в рейтинге занял сегмент B, за шесть месяцев 2016 года было продано 268,6 тыс. машин (доля продаж относительно всех легквых автомобилей — 40,3%.), рост продаж в рамках сегмента по отношению к 2016 году — 4,9%.

Самыми популярными автомобилями в этом сегменте стали KIA Rio (продано 46 158 ед.; рост продаж — 17%) LADA Granta (41 996 ед.; падение продаж — 4,5%) и LADA Vesta (34 595 ед.; рост продаж — 51,1%).

На третьей строчке рейтинга оказались машины С-класса. Реализовано 50,2 тыс. авто (падение продаж — 13,5%). Лучше всего продается Skoda Octavia (продано 10 779 машин; рост продаж — 1,8%) за ней идет Nissan Almera (7917 ед.; рост — 10,6%) и KIA Cee’d (7879 ед.; падение — 6,9%).

Напомним, в июле 2017 года СМИ сообщали, что в рейтинге продаж российских SUV, составленном на основе анализа автомобильного рынка РФ за период с января по май 2017 года, лидирует LADA Xray. Всего было продано 12 268 этих автомобилей (рост продаж — 119,4%).