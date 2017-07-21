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«Автотор» намерен в 2017 году выпустить с конвейера 140 тыс. автомобилей

Техника

В 2016 году компания произвела 93,5 тысячи машин

Калининград, 21 июля 2017, 08:59 — REGNUM  В 2017 году «Автотор» планирует произвести 140 тыс. автомобилей — заявил старший вице-президент компании Владимир Кривченко во время визита на завод заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, сообщает 20 июля пресс-служба правительства Калининградской области.

По мнению Евтухова те меры, которые власти направили на поддержку российского автопрома — сработали, после временного спада продажи автомобилей в стране стали увеличиваться.

Представители «Автотора» в свою очередь сообщили, что завод планирует в 2017 году выпустить на 46,5 тыс. автомобилей больше, чем в 2016-м (тогда было произведено 93,5 тыс. машин).

Также в 2018 году компания намерена выйти на зарубежные рынки и добиться того, чтобы 20% произведенных автомобилей уходило на экспорт.

Виктор Евтухов призвал руководство завода увеличивать уровень локализации и автоматизации производства (на данный момент уровень локализации составляет около 30%).

Напомним, в мае 2017 года «Автотор» начал производство новой версии Kia Picanto, компания сообщила, что после запуска производства этого автомобиля все модели Kia, представленные на российском рынке, производятся внутри страны.

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