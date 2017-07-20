Четверг, 20 Июля 2017 года
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Истребитель пятого поколения Т-50 прошёл первый этап госиспытаний

Техника

Предварительное заключение было подписано на авиасалоне МАКС

Жуковский, Московская область, 20 июля 2017, 17:56 — REGNUM  Новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) успешно прошел первый этап государственных испытаний, сообщил журналистам командующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев.

По словам Виктора Бондарева, предварительное заключение по итогам государственных совместных испытаний опытного образца истребителя Т-50 было подписано на авиасалоне МАКС.

По мнению командующего Воздушно-космическими силами России, это событие можно считать историческим.

Уже получена рекомендация на выпуск установочной партии истребителей пятого поколения Т-50.

В данный момент проходит подготовка ко второму этапу испытаний самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах мая 2017 года комплекс вооружения российского истребителя пятого поколения Т-50 пополнился новейшей тактической противокорабельной крылатой ракетой Х-35УЭ, которая способна преодолевать радиоэлектронные помехи и систему противоракетной обороны противника.

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