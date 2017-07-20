Корвет «Совершенный» зачислен в состав Тихоокеанского флота

Владивосток, , 17:33 — REGNUM Во Владивостоке 20 июля прошла торжественная церемония подъёма Андреевского флага на корвете проекта 20 380 «Совершенный», сообщил журналистам начальник пресс-службы Тихоокеанского флота Владимир Матвеев.

Был подписан акт о приёмке корабля, после чего состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага на корабле, строительство которого затянулось на 11 лет.

После поднятия флага корвет «Совершенный» был официально зачислен в состав Тихоокеанского флота России.

«Совершенный» является первым кораблём проекта 20 380, который строился на Амурском судостроительном заводе с 2006 года. Изначальные планы старта его испытаний в 2013 году были изменены из-за производственных ошибок и недостатка финансирования.

В итоге за 11 лет цена корвета увеличилась с 6,5 млрд до 13 млрд рублей.

«Совершенный» был спущен на воду 22 мая 2015 года, а затем начались испытания корабля, завершившиеся в июле 2017 года.

Справка ИА REGNUM, корветы проекта 20 380 длиной более 100 метров и водоизмещением в 2220 тонн способны совершать морские походы дальностью до четырех тысяч миль. Их вооружение состоит из противокорабельного ракетного комплекса «Уран» и зенитно-ракетного комплекса «Редут», торпедных аппаратов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Весь этот комплекс дополняется широким спектром радиолокационных и радиоэлектронных систем. Корабли оснащены ангаром и взлетно-посадочной площадкой для противолодочного вертолета Ка-27.

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