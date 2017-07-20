Китай ежедневно опресняет до 1,2 млн тонн соленой воды

Пекин, , 12:46 — REGNUM Согласно докладу, опубликованному Государственной океанической администрацией КНР, 131 предприятие ежедневно опресняет не менее 1,16 млн тонн воды ежедневно. Опреснение воды является ключевым источником водоснабжения в ряде прибрежных провинций КНР.

В докладе администрации отмечается, что в настоящее время на территории КНР функционирует 131 предприятие по опреснению соленой воды, до конца года в эксплуатацию будут введены еще 12 аналогичных объектов, пишет «Наньцзао жибао».

Крупнейший завод по опреснению воды способен производить до 200 тыс. тонн пресной воды ежедневно. Стоимость одной тонны опресненной воды составляет от пяти до восьми юаней (около $0,96). Более 66% от общего объема опресненной воды используются в промышленности, остальные 34% направлены для бытового использования.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай является одной из 12 стран испытывающих дефицит пресной воды. Согласно оценкам экспертов, к 2030 г. такие крупные прибрежные города как Шанхай и Шэньчжэнь будут испытывать нехватку пресной воды примерно 21,4 млрд. кубических метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай продолжает развивать крупномасштабные проекты по опреснению воды