В Чунцине появится одна из самых глубоких станций метро в мире

Чунцин, Китай, , 12:00 — REGNUM В Китае продолжаются работы по возведению одной из самых глубоких станций метрополитена в мире. После ввода в эксплуатацию станция, расположенная на 6 ветке метрополитена Чунцина, займет второе место в мире по глубине залегания, уступив первенство станции «Арсенальная» киевского метрополитена.

Глубина залегания китайской станции составит 94,5 метра, что всего на 10 метров меньше, чем мировой рекордсмен — станция «Арсенальная», расположенная на глубине 105,5 метров. Новая станция пока еще не получила официальное название, она станет конечной станцией 6 линии метрополитена Чунцина, пишет «Чжунго синьвэнь».

Рекордная глубина залегания станции обуславливается сложным геологическими условиями. Ожидается, что станция примет первых пассажиров уже в конце 2017 года. На глубину 31-этажного здания пассажиров доставят 5 скоростных эскалаторов, которые были спроектированы и построены силами китайских специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский производитель вагонов CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd. заявил о доставке в город Чунцин первого в стране поезда метро, созданного специально для горных местностей.

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