Франузский бренд DS выпустит к 2019 году электрический кроссовер

Париж, , 10:03 — REGNUM Премиальный бренд DS Automobiles, являющийся частью Groupe PSA, объявил, что к 2019 году он намерен представить полностью электрический внедорожник, об этом 19 июля сообщил британский автомобильный портал Autocar.

Издание пишет, что этот автомобиль явно создается для того, чтобы стать конкурентом Audi Q2. Руководитель отделения DS в Великобритании Стефан Ле Гевель сообщил, что в составе шести моделей компании будет четыре кроссовера.

В 2018 году на рынок сначала выйдет модель DS 7 Crossback, а уже потом компания должна представит кроссовер B-сегмента.

Что касается двух остальных моделей, то они будут выпущены к 2021 году, один автомобиль будет гибридным, причем в нем не будут установлены традиционные дизельные или бензиновые двигатели.

Напомним, премьера кроссовера Citroen DS 7 прошла в марте 2017 года на автосалоне в Женеве. В компании сообщали, что его продажи начнутся в начале 2018 года.

14 мая СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на церемонию инаугурации на переоборудованном кроссовере Citroen DS 7.