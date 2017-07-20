Microsoft и Baidu объединились для работы над беспилотными автомобилями

Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Облачный сервис Microsoft присоединился к альянсу Apollo, ранее созданному китайским интернет-гигантом Baidu, компании будут сотрудничать в области технологий автономного вождения автомобилей, об этом 19 июля сообщил портал CTV News.

Таким образом, Microsoft стала одной из более чем 50 организаций, присоединившихся к союзу Apollo, созданному Baidu в апреле 2017 года.

Представители компаний сообщают, что сервис Microsoft cloud позволит членам альянса обмениваться информацией в рамках сотрудничества и использовать все мощности сервиса.

«Наша цель с Apollo — предоставить автомобильной промышленности открытую и мощную платформу, которая позволила бы добиваться результатов в работе над созданием беспилотных автомобией», — сказал журналистам президент Baidu Чжан Яцинь.

Издание пишет, что поскольку власти Китая жестко контролируют интернет-трафик, то маловероятно, что платформа Microsoft сможет работать без ограничений.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что беспилотный автомобиль от Baidu будет тестироваться в городе Баодин. Там для этого в течение последующих пяти лет будет построен специальный полигон.

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