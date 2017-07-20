В Германии 10 тыс. ежегодно погибают из-за отравления воздуха

Берлин, , 06:22 — REGNUM Немецкие экологи призывают запретить автомобили на дизельном двигателе, так как они сильно загрязняют воздух, пишет 19 июля Die Tagesschau.

Согласно официальным данным Федерального автотранспортного ведомства Германии, в стране с начала 2017 года было зарегистрировано более 15 млн дизельных автомобилей.

Статистика Европейского агентства по окружающей среде показывает «печальные» результаты: в Германии в среднем около 10 тыс. человек в год погибают из-за отравления воздуха вследствие работы дизельных двигателей и выбросов углекислого газа.

Федеральное ведомство по охране окружающей среды Германии сообщает, что ежегодно в стране один миллион тонн токсичных веществ выбрасываются в атмосферу.

Согласно официальным данным ЕС, ответственность за выброс 40% всех токсичных веществ несет автомобильный транспорт, 80% из которого работают на дизельном двигателе.

В Германии в целом дизельные автомобили несут ответственность за выброс 13% токсичных веществ в атмосферу.

Поэтому споры о запрете дизельных автомобилей в Германии растут с каждым днем, особенно на фоне «дизельного скандала» Volkswagen и других немецких автоконцернов, добавляет издание.