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Самым крупным экспортным рынком для «КамАЗа» стала Куба

Техника

Во второй половине 2017 года завод намерен поставить крупную партию машин во Вьетнам

Самым крупным экспортным рынком для «КамАЗа» стала Куба
Paweł Grzywocz
Самосвал КамАЗ-55111

Набережные Челны, Татария, 20 июля 2017, 00:13 — REGNUM  За первые шесть месяцев 2016 года ПАО «КамАЗ», входящая в государственную корпорацию «Ростех», продала больше всего машин на Кубу, сообщила пресс-служба компании. Сообщается также, что 18 июля 2017 года «Внешнеторговой компании «КАМАЗ» исполнилось 15 лет.

В 2016 году заводу удалось продать за рубеж на 10% продукции больше, чем в 2015 году. Всего было продано около 7 тыс. машин.

В период с января по июнь 2017 года самым крупным покупателем продукции завода стала Куба. Пресс-служба сообщает — ожидается, что во второй половине 2017-го компания осуществит крупные поставки во Вьетнам.

«КамАЗ» намерен заключить контракт с властями Сенегала и продать в эту страну около 600 машин. А в Египте скоро может появиться дилер российского производителя тягачей, соответствующее соглашение уже заключено.

Напомним, 13 июня 2017 года маркетологи «КамАЗа» сообщали, что в период с января по май 2017 года компания продала на 21% продукции больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего было продано 21,5 тыс. автомобилей.

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